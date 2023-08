Ponte all’Asse torna a doppio senso Palandri fa il punto sul piano lavori

Piazza XX Settembre, i lavori sono ripartiti dopo la pausa di ferragosto e fra quindici giorni, in occasione dell’Assedio, la via Pratese tornerà di nuovo transitabile ai veicoli.

La novità più importante però è il ripristino del doppio senso di circolazione in via Vittorio Emanuele II. Il sindaco Riccardo Palandri fa il punto della situazione sui lavori. "Personalmente – dice il sindaco – non avrei condiviso questo progetto perché, quando la piazza sarà ultimata, si presterà poco ad un uso pubblico inteso come concerti, mercatino o altre manifestazioni. Comunque, si sta andando avanti spediti. In tutte le entrate e le uscite ci sarà un rialzo dell’asfalto di 10 centimetri e l’utilizzo dell’asfalto architettonico, di colore diverso. I parcheggi su via Umberto I sono già pronti e fruibili, verranno tolti quelli in via Pratese ma c’è la questione degli stalli dei disabili da risolvere, di cui almeno due devono restare. Tutto dipende anche dalla decisione della Sovrintendenza". In piazza verrà ricollocato il monumento ai caduti e realizzata una fontana a filo pavimento mentre gli archi a "cannocchiale" rappresenteranno l’elemento di modernità. Lo spazio verde sarà caratterizzato da vari tipi di alberi e l’area con i giochi per i bambini sarà protetta da una recinzione, ancora da individuare per evitare la fuga in strada. Al posto dell’edicola ci sarà un chiosco che potrà avere la funzione di luogo di ritrovo sullo stile di un caffè letterario.

"Terminata la festa dell’Assedio – precisa Palandri – avvieremo la fase per riportare via Vittorio Emanuele II a doppio senso. E’ vero che c’è una petizione dei commercianti che la vorrebbero lasciare a senso unico ma, ad oggi, la strada è più un parcheggio dei residenti: venerdì la polizia municipale ha fatto 8 multe per mancanza del disco orario. La necessità di riaprire il ponte all’Asse nasce da interventi della Prefettura, della Regione, dei Comuni di Campi e Signa, di Autolinee Toscane. L’azienda Liquigas che ha sede a Signa e in linea d’aria è vicina, ha formalizzato questa necessità perché nel piano di evacuazione rientra questa strada. L’accesso in entrambi i sensi sarà limitato ai mezzi di portata non superiore a 3,5 tonnellate, esclusi i mezzi pubblici. In contemporanea lavoreremo per rendere a senso unico il primo tratto di via Cioppi poiché anche lì non vi sono le condizioni di sicurezza per lo scambio dei veicoli oltre a creare nuovi parcheggi".

Il sindaco raccomanda attenzione perché in via Vittorio Emanuele II è sempre in vigore la sosta a disco orario.

M. Serena Quercioli