Ponte al Mulino Via libera al parcheggio Arrivano 53 posti auto Lavori entro l’estate

La giunta ha approvato il progetto per realizzare il parcheggio scambiatore del Ponte al Mulino, dopo l’acquisizione dell’area nel mese scorso. Il progetto, in particolare, prevede non solo la creazione dell’area di sosta, ma anche la riqualificazione paesaggistica e la riorganizzazione di tutta l’area. Ora dunque partirà la gara per individuare la ditta che si potrà occupare dei lavori.

Il progetto avrà il costo complessivo di un milione 350 mila euro (con un contributo importante da parte della Provincia e della Regione). Il parcheggio scambiatore sarà composto da 53 posti auto, 2 posti camper, 5 per motocicli e 4 riservati ai bus per consentire gli arrivi turistici. Chi arriverà a Poggio per turismo, dunque, non scenderà più di fronte alla villa medicea ma, grazie alla realizzazione di un collegamento pedonale, dal Ponte al Mulino attraverserà il centro storico e le vie commerciali di Poggio a Caiano. All’interno del parcheggio è previsto l’inserimento di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e, rimanendo in tema di sostenibilità, anche l’area verde sul lato nord-est dell’Ombrone subirà un importante intervento di riqualificazione con la piantumazione di oltre 60 alberi e circa 140 arbusti "che avranno anche una funzione estetica – sottolinea una nota del Comune di Poggio – perché uno degli obiettivi del progetto è riqualificare la vera porta d’accesso a Poggio a Caiano, coinvolgendo anche la parte dell’area che riguarda le Scuderie Medicee".

Non solo, verrà realizzata una rotonda che andrà a regolare la viabilità in ingresso e in uscita verso il nuovo parcheggio, oltre all’accesso al centro storico sulla via Pratese. Per quanto riguarda i tempi, l’azienda che attualmente occupa l’area del futuro parcheggio si trasferirà entro la fine dell’estate in una nuova sede già individuata. Si prevede di cominciare i lavori entro fine estate e di chiuderli in 8 mesi.

Soddisfatto il sindaco Puggelli, candidato al bis: "Un altro passo non è solo uno slogan per noi, è il nostro modo di ideare e impegnarsi per il futuro di Poggio a Caiano e l’approvazione del progetto esecutivo per il parcheggio scambiatore del Ponte al Mulino ne è una dimostrazione. Si tratta di una procedura davvero complessa che con competenza e pazienza siamo riusciti a portare a termine. L’impegno, la competenza e la costanza con cui Tommaso Bertini e tutto l’ufficio tecnico del Comune hanno condotto l’operazione sono stati davvero encomiabili. Forse dall’esterno certi meccanismi non si percepiscono, ma per guidare un territorio sono proprio queste le caratteristiche che servono". E ancora: "La riqualificazione del centro storico a partire da piazza XX Settembre per la squadra che mi ha accompagnato in questi anni, e in continuità, per quella che sostiene la mia candidatura è un obiettivo prioritario. Condividiamo la stessa visione di futuro, un futuro con al centro le famiglie, i più fragili, la socialità e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio".

Infine Francesco Ricciarelli, consigliere uscente e ricandidato nella squadra di "Poggio, insieme!": "Era importante farsi trovare con i progetti pronti, continuare a lavorare nonostante i momenti di grande difficoltà e lo abbiamo fatto. Abbiamo tanti progetti pronti – chiudono Ricciarelli e Puggelli – come la forestazione urbana che porterà a Poggio 350 alberi. Un passo alla volta li concretizzeremo".