Ponte al Mulino, si cambia Torna il doppio senso Divieto solo per i camion

Ponte al Mulino, dall’8 luglio si cambia la circolazione: niente più senso unico da Prato a Poggio ma transito libero a doppio senso per gli autoveicoli. Si torna quindi alla situazione che esisteva due anni fa, prima del restauro e rafforzamento del ponte ma con i divieti per i mezzi pesanti. E’ stata pubblicata l’attesa ordinanza del sindaco Riccardo Palandri riguardo alla riapertura del ponte che collega Poggio a Caiano a Prato e che in campagna elettorale ha fatto molto discutere. In pratica, gli autoveicoli potranno viaggiare in entrambi i sensi di marcia: dall’intersezione con via Sottombrone sino a via Pratese per quelli diretti a Prato e da via Pratese sino a via Lorenzo Il Magnifico per quelli diretti a Poggio. Sarà vietato il transito sul ponte ai mezzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, di raccolta rifiuti e gli esclusi utilizzeranno la bretella Castelnuovo-Sant’Angelo a Lecore, come avviene adesso. Attenzione per i guidatori di mezzi fino a 3,5 tonnellate: dovranno transitare sul ponte a senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli che provengono da Prato. Il diritto di precedenza su strada in salita segue quanto stabilito dal Codice della Strada e a tal proposito verrà variata la cartellonistica sul ponte e il limite di velocità sarà di 30 kmh. I veicoli fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva sono ad esempio i minibus, gli autocarri leggeri (quelli destinati al trasporto merci, categoria N1), i furgoni, i pick up. Il ponte al Mulino è anche pedonale e ciclabile ed è importante rispettare la velocità nell’attraversarlo, in qualsiasi senso di marcia.

L’assessore all’urbanistica Leonardo Mastropieri spiega i cambiamenti in corso d’opera: "L’obiettivo è quello di ripristinare a Poggio la viabilità precedente ma può essere fatto solo per gradi in quanto i lavori di riqualificazione di piazza XX Settembre implicano di dover aspettare la loro conclusione. Poi ci sono i tempi tecnici di rimozione delle attuali infrastrutture, compresi gli stalli di sosta presenti e il conseguente ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in tutta l’area. Torneremo al doppio senso di circolazione anche sulla Statale 66 nel tratto urbano di via Vittorio Emanuele dall’intersezione di via Cioppi, come è volontà di questa amministrazione, ma non risulta attuabile prima della scadenza dell’ordinanza 222022 ed entro la fine dell’anno. Il ponte al Mulino dall’8 luglio e magari anche prima se la segnaletica sarà a posto si potrà percorrere in entrambi i sensi dagli autoveicoli con la sola esclusione dei mezzi pesanti ed è un risultato importante".

M. Serena Quercioli