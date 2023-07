Ponte al Mulino, nuova "frenata" Manca l’autorizzazione: non riapre

Ponte al Mulino, per la circolazione a doppio senso per le automobili manca ancora l’autorizzazione della Provincia e quindi oggi niente riapertura. Era stato annunciato per l’8 luglio il cambio di viabilità sul ponte ma quel tratto è di competenza della Provincia di Prato e gli atti non sono pronti.

Il sindaco di Poggio, Riccardo Palandri, ha scritto alla Provincia per chiedere di poter attuare una delle tre opzioni che i tecnici di Palazzo Banci Buonamici hanno messo nero su bianco nel 2022, con la determina dirigenziale numero 259 del 18 febbraio 2022 ovvero il doppio senso di marcia con semaforo intelligente. Dal Comune di Poggio è stata chiesta la possibilità di istituire, nel frattempo, un senso unico alternato sul ponte con precedenza per chi arriva da Prato con una velocità massima oraria di 30 chilometri.

Il semaforo, previsto e indicato nello scenario ‘B’ approvato dalla provincia di Prato, invece, entrerà in funzione in presenza di un mezzo pesante superiore a 7,5 tonnellate. L’impianto semaforico servirà a stoppare, ovviamente per un tempo limitato, il traffico nel senso opposto in attesa del passaggio del camion. "Abbiamo scritto alla Provincia – spiega Palandri – chiedendo di mettere in pratica quanto previsto dai loro progettisti, attraverso attenti studi che hanno fatto su quel ponte e inizialmente, come primo passo chiediamo di poter aprire il ponte a senso unico alternato, così che anche chi da Poggio vuole andare verso Prato possa farlo. Con l’apertura a senso unico alternato del ponte andremo anche a ripristinare la viabilità del paese. Ora aspettiamo la risposta della Provincia, per un’ipotesi che la stessa amministrazione provinciale ha previsto, indicato e approvato". Quando verrà resa nota la data della riapertura a doppio senso del ponte sarà cura del Comune di Poggio informare la cittadinanza.