Ponte al Molino: stop di Calamai. Diffidato il Comune di Poggio

La Provincia di Prato diffida il Comune di Poggio a Caiano a riaprire il doppio senso di circolazione su ponte al Molino e si annuncia un braccio di ferro fra i due enti anche legale. "In seguito alla diffida – spiega una nota del Comune di Poggio - in barba agli esiti della conferenza dei servizi dell’11 settembre scorso, non ci è ancora data la possibilità di ripristinare il doppio senso di marcia né sul ponte al Molino né sul tratto interessato di via Pratese. Le responsabilità sono del presidente della Provincia Simone Calamai il quale non spiega perché il Comune non può riaprire a doppio senso ponte al Molino, ma fa solo una diffida ad un’ordinanza. L’amministrazione tutelerà i cittadini con gli atti dovuti e non con parole come dice l’opposizione ma anche con possibili azioni eclatanti. Calamai si dedichi alla campagna elettorale per Montemurlo".

Lunedì devono, infatti, partire i lavori di rifacimento della segnaletica e il Comune non intende fare marcia indietro e la ditta incaricata inizierà con ponte all’Asse, via Vittorio Emanuele II e le strade limitrofe. "Noi avevamo inviato alla Provincia – sottolinea Leonardo Mastropieri, assessore all’urbanistica – la richiesta di autorizzazione a cambiare la segnaletica come da prassi e la risposta è stata questa diffida la quale dice semplicemente che la proprietà della Provincia non si tocca, invitandoci a modificare l’ordinanza. A questo punto portiamo avanti l’altro intervento su via Vittorio Emanuele II e ci rivolgeremo ad un avvocato, non c’è altra strada. Chiaramente è una diffida frutto di ideologia politica, non sussistono problematiche di altro genere".

Il dialogo fra Comune e Provincia si può dire non è iniziato bene: "L’amministrazione da tempo – conclude la nota - cerca invano, di contattare Calamai per un incontro chiarificatore. Gli unici contatti sono stati quelli tramite Pec". Sulla questione, interviene, anche l’onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti: "È inaccettabile che un presidente di Provincia pensi e agisca come uomo di partito e non come uomo delle istituzioni per impedire la riapertura a doppio senso del ponte del Molino. Se questo atteggiamento proseguirà, se questo ostruzionismo andrà avanti, a danno non tanto di Palandri e del centrodestra ma di tutti i cittadini, sono pronta a coinvolgere gli enti superiori alla Provincia".

M. Serena Quercioli