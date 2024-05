Ponte al Molino "Decide solo la Provincia"

Dopo la diffida della Provincia al Comune di Poggio a Caiano sul ritorno a doppio senso di Ponte al Molino il dibattito, tecnico e politico, diventa incandescente. Ieri il presidente della Provincia Simone Calamai, accusato di agire da uomo di partito invece che da esponente delle istituzioni, attraverso una lunga nota ha espresso "dispiacere per la necessità di dover essere arrivati ad una diffida nei confronti di Poggio", aggiungendo che "non poteva essere fatto altrimenti nel momento in cui vengono scavalcate le competenze di un ente con provvedimenti di modifica alla circolazione che rappresentano atti di competenza della Provincia". Secondo Calamai, dunque, è la Provincia l’unico ente che può dare il via alle modifiche alla circolazione e quindi al ritorno a doppio senso.

"In molte occasioni, anche informali – prosegue Calamai – è stato comunicato al sindaco di Poggio quanto necessario per proporre una modifica della viabilità provinciale, richiedendo l’invio di una specifica proposta che fosse corredata da un’istruttoria tecnica e da studi di viabilità riguardanti sia la sicurezza che i flussi veicolari. Su tale proposta la Provincia avrebbe poi effettuato la propria istruttoria e le valutazioni. Rimane così inspiegabile e totalmente incomprensibile il perché non vi sia stata la volontà di produrre questa proposta e non sia stata fatta una corretta richiesta alla Provincia, ma sia stato scelto, al contempo, di emettere atti non di competenza comunale e azioni unilaterali su viabilità che riguardano un altro ente". Il presidente ritiene infine "offensivo quanto dichiarato dal sindaco su "azioni con motivazioni politiche o non democratiche". L’invito al confronto e dialogo però c’è: "Rinnovo la disponibilità a confrontarsi anche con nuovi ed ulteriori incontri sulla questione".

Il circolo Pd di Poggio si è schierato con Calamai: "La Provincia, con una nota che risale all’estate scorsa, ha comunicato che l’ipotesi del doppio senso su Ponte al Molino sarebbe stata possibile solo in presenza di uno studio e di un progetto che ne avessero dimostrato i benefici e la sostenibilità dal punto di vista del trasporto e della sicurezza. Un anno di tempo non è bastato a Palandri e Mastropieri per mettere in piedi né uno studio, né un progetto di regolamentazione".

Di tutt’altro avviso il centrodestra. Fratelli d’Italia, con Tommaso Cocci e Giovanni Sardi, hanno criticato il metodo seguito da Calamai: "Un comportamento d’ostruzionismo inaccettabile, a maggior ragione se si pensa che in conferenza dei servizi non c’è mai stata un’opposizione ufficiale da parte della Provincia". E anche la Lega ieri è intervenuta sulla diffida: "E’ un chiaro affronto – dicono il consigliere regionale Giovanni Galli e vice sindaco di Poggio e consigliera provinciale Diletta Bresci – ma siamo sicuri che l’amministrazione tutelerà i cittadini con atti concreti e tempestivi".

M. Serena Quercioli