"Pompiere adotta "drago barbuto" a Prato: storia a lieto fine"

I vigili del fuoco di Prato nel tardo pomeriggio di mercoledì hanno effettuato un intervento per il recupero di un rettile, un "drago barbuto" di 30 centimetri circa. Il rettile si trovava in un’aiuola in un condominio in viale Montegrappa.

Ad allertare i pompieri della presenza del piccolo rettile, originario dell’Australia, sono stati alcuni passanti che hanno notato il piccolo "draghetto". L’animale non presentava ferite e, dopo la cattura, è stato trasportato in caserma in attesa di essere affidato ad una struttura o di avere notizie sul proprietario. Non si sa se è scappato di casa o magari se può essere stato abbandonato.

Alla fine il rettile è stato "adottato" da un vigile del fuoco in servizio al comando che si è offerto di prendersi cura di lui. Insomma, una storia a lieto fine.