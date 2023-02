Polizia municipale Concorso aperto

C’è tempo fino al 2 marzo per presentare domanda e partecipare al concorso pubblico per l’assunzione di 6 agenti di polizia municipale con contratto di formazione e lavoro. Potranno candidarsi maschi e femmine compresi nella fascia d’età fra i 18 e i 32 anni, con cittadinanza italiana e idoneità fisica, psichica e attitudinale. Necessario anche il diploma di maturità. Le domande potranno essere presentate solo on line tramite il sito del Comune. La durata del contratto è di un anno, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato previo giudizio positivo dell’attività svolta nell’arco dell’anno al comando di piazza Macelli.