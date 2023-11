Polizia incontra gli studenti delle Fermi

Anche la Polizia di Stato di Prato ha aderito alle iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. In collaborazione con l’Ufficio scolastico sono stati organizzati dei momenti formativi negli istituti scolastici, per ultimo quello con gli studenti delle Fermi, durante il quale sono stati presentati gli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. I ragazzi hanno, ad esempio, potuto apprendere l’esistenza del codice rosso.

Incontri anche alla Confcommercio: la Questura ha partecipato con propri rappresentanti che hanno illustrato, nell’ambito di un seminario formativo rivolto agli aderenti al protocollo ’sicurezza vera’, la varie progettualità in campo per il contrasto alla violenza di genere. Infine venerdì’, il questore Antonio De Lorenzo ha partecipato all’iniziativa organizzata in ospedale in occasione dell’inaugurazione dell’installazione di una panchina rossa in ricordo della giornata internazionale per le donne.

Anche la Questura di Prato ha aderito all’iniziativa ’Orange the world’, promossa dalla nota associazione Soroptimist International Italia illuminando di arancione, la facciata della Questura.