Politeama, su il sipario. La stagione di prosa parte da Tre uomini e una culla

C’è il rapporto fra teatro e grande schermo, c’è il tema della genitorialità e dei modelli familiari, c’è l’adattamento teatrale di una storia trattata con delicatezza e umorismo. Ci sono tutti gli ingredienti per una commedia frizzante e divertente, quella che darà il via alla nuova stagione di prosa Planare dall’alto, dopo il successo dell’anteprima da tutto esaurito con Francesco Piccolo e Pif. Riparte dal Politeama il tour di Tre uomini e una culla con il riallestimento dello spettacolo prodotto da aArtistiAssociati che sabato 4 novembre (alle 21) con replica domenica 5 (alle 16) porterà in scena un trio d’eccezione come Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana affiancati da Fabio Avaro, Carlotta RondanaSiddhartha Prestinari e Malvina Ruggiano. Lo spettacolo di Coline Serreau nella traduzione di Marco Maria Casazza è il frutto di un adattamento teatrale scritto dalla stessa Serreau e da Samuel Tasinaje tratto dal film omonimo, sulla scia di un grande successo cinematografico francese di metà anni Ottanta cui seguì anche un remake americano con Tom Sellek. La storia ruota intorno alla vita di tre scapoli incalliti (Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana) che viene sconvolta dall’arrivo di una neonata lasciata fuori dalla porta di casa e piombata improvvisamente nella loro routine libertina: dopo l’arrivo della piccola Marie la quotidianità di Jacques, Pierre e Michel sarà inizialmente scandita da biberon e pannolini ma poi, con il passare del tempo, la piccola diventerà parte della loro strana famiglia.

Non mancheranno equivoci e colpi di scena, in una recitazione serrata che conferma il talento dei protagonisti in un mix di divertimento e allegria all’interno di un impianto scenografico di grande effetto: il tutto accompagnato da una colonna sonora che richiama brani francesi e musiche anni Ottanta. Il ruolo dei padri, i nuovi modelli di famiglia e la transizione nell’età adulta fatta di responsabilità sono temi centrali nell’intreccio di Tre uomini e una culla. Per lo spettacolo il costo del biglietto varia da 35 a 25 euro, ridotto 15 per under 25, riduzione del 10 per cento per soci Coop. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.