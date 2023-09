Politeama Prato: tutti pazzi per Gianni Rodari - Laboratori-spettacolo

Tutti pazzi per Gianni Rodari. Dopo il tutto esaurito per il primo laboratorio-spettacolo a cura di Teatro Metropopolare dedicato a uno degli autori più amati per l’infanzia, nuove repliche di Avanguardie al Ridotto del Politeama oggi, il 23 e il 24 settembre, sempre alle 17.30. Gli incontri guidati da Giulia Aiazzi sono percorsi d’arte per bambini dai 5 ai 10 anni all’interno dei quali si alternano narrazione, animazione teatrale, espressione corporea ed emotiva, momenti di condivisione e confronto. Largo alla fantasia, quindi, che nella ricetta di Avanguardie diventa l’ingrediente principale, in un gioco collettivo e corale che è diventato un viaggio di un’ora e mezza nelle affascinanti stanze comunicanti del Ridotto alla scoperta delle parole in tutte le possibili combinazioni. Il progetto Avanguardie vede la direzione artistica di Livia Gionfrida e rientra nel cartellone Politeama Educational che proseguirà anche nei prossimi mesi, con il patrocinio del Comune e la sponsorizzazione di Signo srl proprietaria dei supermercati Conad di Prato. Il biglietto per partecipare a ogni singolo laboratorio-spettacolo di Avanguardie costa 5 euro. La biglietteria del Politeama è aperta dal martedì al sabato, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; biglietti si possono acquistare on line su TicketOne.