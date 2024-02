Politeama e Tpo. I capolavori dietro le quinte

La buca d’orchestra trasformata nel laboratorio del dottor Frankenstein. Il filo della narrazione che si dipana fra sette stanze del Ridotto in un itinerario inedito e affascinante, il dietro le quinte del Politeama, avvolto in un’atmosfera di brivido e suspense. Sembrerà di entrare nelle pagine di uno dei miti della letteratura di tutti i tempi, un’inedita coproduzione targata Politeama e compagnia Tpo per la rassegna Capolavori dietro le quinte pensata per far scoprire i classici della letteratura straniera in modo contemporaneo e coinvolgente. Uno spettacolo itinerante per gli studenti ma non solo. Se è già tutto sold out per le scuole con venti classi di scuole medie e superiori già prenotate per le mattine dal 5 al 9 febbraio e dal 12 al 16 febbraio con doppio turno, la novità è la replica serale dello spettacolo in scena mercoledì 7 febbraio (alle 21) aperta al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili (solamente trenta, il biglietto costa 15 euro). Lo spettacolo si presenta come un camminamento attraverso stanze ai più sconosciute, nelle quali la danzatrice Běla Dobiášová e l’attore Filippo Baglioni interpretano in modo rigoroso i passaggi salienti del libro di Mary Shelley ascoltando i testi in cuffie wireless. Un progetto che ruota intorno al connubio tra le arti dello spettacolo dal vivo e l’uso di tecnologie digitali con un occhio rivolto al presente: come spesso accade con i classici, il romanzo gotico e fantascientifico ci riporta ai nostri tempi evocando le paure e i tormenti creati oggi dallo sviluppo di ChatGpt e dell’intelligenza artificiale vista come il nuovo "mostro".

Il lavoro del Tpo accentua gli aspetti teatrali del romanzo gotico scritto fra il 1816 e il 1817, a soli 19 anni, soffermandosi sulla genesi innescata in una notte di pioggia sul lago di Ginevra durante una vacanza dell’autrice nella residenza di lord Byron. È la seconda volta che Politeama e Tpo lanciano il format Capolavori dietro le quinte: la prima edizione fu dedicata a Oscar Wilde, con Il ritratto di Dorian Gray. "La formula itinerante rende il teatro ancora più accessibile agli studenti che oggi dialogano con altri tipi di linguaggio – fa notare il regista Davide Venturini di Tpo - Capolavori dietro le quinte è un’operazione che ci aiuta a colmare un gap interfacciando con le nuove generazioni".