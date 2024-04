Polenta, oggi la Festa. Tutta Vernio mobilitata

Appuntamento con la tradizione oggi a Vernio dove per tutto il giorno si svolgerà la "Festa della Polenta", una delle più longeve della Toscana, con un’edizione speciale, anche nella posticipazione della data, che usualmente cade la prima domenica di Quaresima. Altra particolarità della giornata, la presenza di moltissimi gruppi storici da tutta la Toscana e dei Comuni gemellati con Vernio: Celenza sul Trigno, Marchin, Senones, Jettingen. Apertura alle 9.30 con la partenza del Corteggio storico verso San Quirico di Vernio dalle zone differenziate (via Camaldoli e località Le Piana). Sfileranno autorità, ospiti e i gruppi storici con i meravigliosi costumi che li caratterizzano: Gruppo Storico Conti Bardi, Società della Miseria, Calcio Storico Fiorentino, Antica Falconeria Toscana, Gruppo Valletti Comune di Prato, Gruppo Musici Giostra del Saracino di Arezzo, Gruppo Rione Ferraia Palio di Pescia, Gruppo Giostra della Stella - Bagno a Ripoli, Sbandieratori e musici "Città di Pisa". Alle 12 la lettura della "storica pergamena" in piazza del Comune con il saluto del sindaco di Vernio e del presidente della Società della Miseria, Piero Sarti, alla cittadinanza e agli ospiti. Dalle 12.30 via alla distribuzione di polenta dolce, aringhe e baccalà. Nel pomeriggio esibizioni dei gruppi storici ospiti e spettacolo di rapaci a cura dell’Antica Falconeria Toscana. Il maestro di cerimonia sarà Federico Guerri.

Per tutta la giornata ci saranno stand gastronomici con piatti a base di farina di castagne. La Festa della Polenta vede la mobilitazione corale dei cittadini e rappresenta per Vernio l’evento più importante dell’anno, con cui si celebra la storia del territorio legata a quella del nobile casato de’ Bardi, che per cinque secoli ha governato questi territori.

Claudia Iozzelli