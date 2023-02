Polenta, la festa sforna i Miserini

vernio

Torna domenica la "Pulendina" a Vernio, la tradizionale festa legata alla polenta di farina di castagne che vede la collaborazione del Comune e della Società della Miseria. A presentarla, sono stati l’assessore Maria Lucarini e Piero Sarti, presidente della Società della Miseria, ospiti del presidente Simone Calamai nella sede della Provincia, che sarà la location dove la Festa della Polenta avrà il suo inizio.

Venerdì alle 21, infatti, in Palazzo Banci Buonamici in via Ricasoli a Prato, saranno presentati un nuovo abito e i biscotti legati all’evento, i Miserini. "L’abito è frutto dell’impegno nella ricerca storica che da sempre contraddistingue la manifestazione – ha spiegato Maria Lucarini – La sua nascita e gli studi che sono stati fatti saranno spiegati dalla figlia di Paolo Sarti, Arianna, storica del Museo del Tessuto. Dal Museo del Tessuto, poi, arriva anche la stoffa. Sarà indossato da una modella d’eccezione, la nipote di Marcella Giugni, la signora che lo ha realizzato e che realizza gran parte degli abiti indossati alla sfilata. Nell’occasione saranno presentati anche i Miserini, che sono degli zuccherini impastati con la farina di castagne, nati dall’idea di un volontario della Società della Miseria, Nello Giuliani. Collaborerà anche la food blogger Stefania Storai".

Un centinaio circa i volontari che sfileranno con abiti d’epoca domenica mattina, per ricostruire le antiche vicende legate alla distribuzione alla popolazione di polenta dolce ed aringhe da parte dei conti Bardi. "Un lavoro di impegno e condivisione con la gente di Vernio – ha spiegato Sarti, ricordando anche l’attività con le scuole medie – che prosegue anche in questo momento in cui a Vernio sono tornate ad abitare nuove famiglie, molte delle quali straniere".

Il programma prevede la sfilata dei figuranti che arriverà davanti al Casone dei Bardi, dove alle 12 sarà letta la "storica pergamena" alla presenza del sindaco di Vernio, Giovanni Morganti. Nel pomeriggio spazio alla regina Polenta con assaggi ed esibizioni dei gruppi storici e dell’affascinante spettacolo con i rapaci dell’Antica falconeria toscana, novità dell’edizione 2023.

E la Festa di San Giuseppe? Quest’anno verrà fatta in marzo (ancora la data non è stata definita), in versione "ridotta" per via dei costi che saranno sostenuti solo dal Comune.

Claudia Iozzelli