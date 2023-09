Polemiche per la posa della fibra Buche nelle strade: arriva l’accordo

Una voragine profonda otto centimetri misurata con tanto di metro da un residente di via Montalese nei pressi del circolo Gelli. La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook "Sei di Montemurlo se" per denunciare i lavori mal eseguiti per la posa della fibra ottica. Decine i commenti di altrettanti cittadini che si lamentano dello stato in cui sono state lasciate le strade dalla ditta incaricata di posare la fibra per la linea internet. Un problema noto al Comune che ha siglato proprio con la ditta appaltatrice un accordo di messa in sicurezza.

Le polemiche intanto però continuano in attesa che i termini dell’accordo siglato con l’amministrazione siano rispettati ovunque. "Prima è stata asfaltata via Aldo Moro e poi è stato scavato per mettere la fibra", aggiunge Maila. "Via Montalese fino alla rotatoria con via Riva e via Labriola è tutta a toppe", si legge nei commenti successivi.

Non resta quindi che attendere gli effetti dell’accordo siglato dal Comune a metà luglio con Open Fiber un accordo che impone all’azienda incaricata della posa della fibra ottica, interventi di ripristino delle strade migliorativi rispetto a quanto previsto dal "decreto scavi". La vicenda va avanti da tempo con il Comune di Montemurlo che contesta a Open Fiber di non aver eseguito interventi di ripristino degli scavi per la posa della fibra ottica a regola d’arte.

I lavori di ripristino delle strade interessate dai lavori di scavo della fibra ottica a Bagnolo sono iniziati e hanno interessato via Tiziano, via Cimabue, via Turati, via Pistoia e via Lungo il Bagnolo. Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane in tutte le zone coinvolte dagli scavi secondo le modalità previste nell’accordo firmato tra il Comune e Open Fiber.

Open Fiber, quindi, almeno in fase di sistemazione finale, è obbligata a portare consistenti miglioramenti sulle strade interessate dai cantieri, come ad esempio l’asfaltatura di porzioni di strada più ampie rispetto alla semplice porzione di scavo.

Proprio alla luce delle polemiche negli ultimi mesi l’amministrazione ha effettuato numerosi accertamenti nei confronti delle ditte che hanno lavorato per l’azienda per la posa della fibra ottica. A seguito degli accertamenti sono state elevate numerose sanzioni sia per questioni di sicurezza stradale che per il mancato ripristino delle strade.