Polemica sull’asilo di Schignano. Striscioni di protesta: "Riaprite"

Due grandi striscioni sono apparsi ieri mattina davanti all’asilo di Schignano, chiuso da diverso tempo per lavori di ristrutturazione. "Cercasi asilo" e "Riaprite la scuola" sono le scritte sui teli posizionate sulle ringhiere davanti alla struttura che ospita da qualche anno i bambini iscritti al plesso di Migliana, anche questo chiuso per problemi strutturali. A gennaio era arrivata per le tante famiglie che vorrebbero veder riaperta la struttura, nel cuore dalla frazione, la notizia dei 561mila euro dalla Regione, a cui l’amministrazione comunale avrebbe aggiunto altri 180mila euro. "L’edificio sarà interamente riqualificato – avevano fatto sapere dal Comune - con interventi per la messa in sicurezza statica e l’efficientamento energetico attraverso un impianto fotovoltaico. La scuola sarà oggetto di un restyling totale delle aule e del rifacimento integrale dei locali di servizio e soprattutto dei bagni, integralmente realizzati a misura di bambino".

A quanto emerge dalle famiglie interessate, non è tanto il ritardo nei lavori, che non sono ancora partiti, ad aver innescato le proteste, bensì la proposta nel programma elettorale di una lista civica in corsa per il municipio di Vaiano di voler fare due grandi poli scolastici lungo l’asse della Sr 325, tagliando quindi fuori le realtà periferiche.

Claudia Iozzelli