Poi la danza e la commedia musicale

Prodotto da Enfi Teatro e Teatro Nazionale di Genova, con la regia di Carlo Sciaccaluga e le musiche firmate da Rocco Tanica e Diego Maggi, lo spettacolo al Politeama è un inno alla scoperta delle meraviglie della natura, un invito a coltivare i propri sogni e le passioni. Angela Finocchiaro, toscana d’adozione, vincitrice ben due volte del David di Donatello, era già stata al Politeama nel 2022 con "Ho perso il filo" insieme a un gruppo di danzatori. Anche nell’adattamento teatrale dell’opera di Genovesi sarà affiancata da un gruppo di performer (sono otto: Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Michele De Paola, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari, Francesca Santamaria Amato), in un’alchimia di linguaggi per ricordarci che, "se nel mondo esiste il calamaro gigante, allora non c’è più un sogno che sia irrealizzabile, una battaglia inaffrontabile, un amore impossibile". Un auspicio che è il miglior modo per chiudere in bellezza la stagione di prosa del Politeama Pratese dove si proseguirà ad aprile e maggio nel segno della danza con Politeama Spring Dance e, dulcis in fundo, in prima nazionale con la commedia musicale di Sandro Querci L’acqua cheta (giovedì 16 maggio). Per Il calamaro gigante il costo del biglietto varia da 28 a 40 euro, ridotto 20 euro per under 25, sconto soci Coop del 10 per cento; a partire dalle 20 sarà servito un aperitivo con formula cena ai tavolini del Politeama Bar: il costo è di 15 euro con prenotazione consigliata via Whatsapp 328 3829633 o per mail a [email protected]. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Informazioni: www.politeamapratese.it