Poggio piange la morte di Pietro Sconfitto dalla malattia a soli 8 anni

Una comunità in lutto per la morte di un bambino di soli 8 anni, Pietro. Il piccolo che abitava a Poggio a Caiano con la famiglia composta dai genitori e dalla sorella maggiore, è morto giovedì a seguito di un raro tumore ma il suo passaggio sulla terra non è stato vano, aiuterà qualcuno a vedere: la famiglia ha accettato di donare le cornee.

Da qualche settimana le sue condizioni si erano aggravate e si capiva in quanto nelle chiese di Poggio era stata organizzata una veglia di preghiera.

Pietro lottava contro il tumore da diversi anni e nonostante le terapie e tutti i tentativi possibili da parte dei medici del Meyer non è stato possibile vincere questa battaglia. Il funerale del bambino si terrà questo pomeriggio, alle 15, nel piazzale della chiesa di Bonistallo per permettere a tante persone la partecipazione ma ci sarà anche una diretta Facebook sulla pagina della parrocchia.

"Pietro faceva catechismo qui nella parrocchia di San Francesco – lo ricorda don Cristiano D’Angelo, il parroco che oggi celebrerà il rito funebre, insieme a don Sergio Cristo, parroco del Santissimo Rosario – e i suoi genitori hanno vissuto questo cammino con fede ma anche con tanta apertura. Pietro, quando le condizioni lo permettevano, ha avuto vicino, al Meyer o a casa, i compagni di scuola e quelli del catechismo e questa vicinanza è stata importante. Negli anni dell’ospedale ha conosciuto una bambina di Scandicci anche lei ricoverata perché colpita dalla stessa malattia e all’associazione che porta il suo nome saranno devolute anche le offerte per Pietro".

Le offerte raccolte durante il funerale andranno quindi all’associazione "Insieme a Giò" che si propone di continuare a dare battaglia contro il cancro infantile e aiutare i piccoli malati, organizzando durante l’anno tante iniziative.

Il sindaco Francesco Puggelli ha ricordato sulla sua pagina social il piccolo Pietro: "Avremmo voluto che questo momento non arrivasse mai. Abbiamo lottato, pregato e sperato con te e per te".

La lista "Poggio, Insieme!" che sostiene la candidatura di Puggelli in vista delle elezioni in segno di lutto ha annullato gli appuntamenti elettorali previsti nel fine settimana e la stessa cosa ha fatto anche la lista civica appoggiata dal centrodestra "Riccardo Palandri sindaco per Poggio".

M. Serena Quercioli