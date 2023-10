Danni per il vento, stop all’elettricità a Poggio alla Malva per consentire le riparazioni

Poggio a Caiano, 21 ottobre 2023 – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che domenica 22 ottobre a partire dalle 9, sarà necessaria un’interruzione temporanea del servizio elettrico per alcune utenze di Poggio alla Malva, nel territorio comunale di Poggio a Caiano, con particolare riferimento all’area compresa tra via f.lli Buricchi, via Santo Stefano, via Querceto, Artimino, via Stazione, via Cavalcanti (confine Signa): l’azienda elettrica, infatti, dopo aver individuato le soluzioni provvisorie utili per la rialimentazione rapida della clientela, dovrà sostituire in modo definitivo la componentistica danneggiata dal vento di venerdì e ripristinare il normale assetto di rete.

Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi circoscritti di utenze. I clienti sono informati attraverso affissioni nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.