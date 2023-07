Poggio in vetrina Chiusura col botto

Bilancio positivo per "Poggio in vetrina", il calendario di appuntamenti che hanno caratterizzato il giovedì sera a Poggio a Caiano, dalla fine di giugno a ieri l’altro. Giovedì sera la "Cena su pe’ i’ Colmo" con la maxi tavolata allestita in via Cancellieri hanno partecipato oltre 160 persone. Nella strada chiusa al traffico, la cena è stata servita dal bar pasticceria Roberta, dalla fiaschetteria ‘I’ Mulino’ e dal ristorante "Il Falcone", ed è stata particolarmente apprezzata per i piatti tipici toscani proposti. Il sindaco di Poggio Riccardo Palandri, aveva invitato anche le amministrazioni comunali del territorio pratese, rappresentanti del Governo e le forze dell’ordine. Hanno partecipato anche i deputati Chiara La Porta e Andrea Barabotti. Prima della cena gli invitati, in occasione delle aperture straordinarie della villa Medicea, hanno fatto una visita guidata all’interno della storica dimora alla scoperta delle stanze monumentali. I presenti sono stati accolti dal direttore della villa, Lorenzo Sbaraglio, poi il giro è proseguito insieme agli assistenti museali che eccezionalmente hanno mostrato anche la camera di Bianca Cappello. All’interno della villa hanno accolto amministratori, politici e forze dell’ordine anche alcuni figuranti del gruppo storico poggese. La manifestazione "Poggio in vetrina" è stata caratterizzata dai negozi aperti fino a mezzanotte ogni giovedì, da intrattenimento musicale e animazione per bambini e ogni settimana il "cenone" si è spostato in zone diverse della città, sempre a cura dei ristoranti locali. Le visite guidate gratuite alla villa medicea hanno caratterizzato l’edizione di quest’anno e sono state molto partecipate. Il prossimo appuntamento sarà l’Assedio alla Villa a settembre.