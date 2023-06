Poggio, Guazzini entra in consiglio Adesso Palandri vuole il presidente

Una nuova consigliera delegata, Chiara Guazzini, 44 anni, docente di religione al Buzzi e consulente grafologa con indirizzo peritale, in attesa di istituire la figura del presidente. Il secondo consiglio comunale del mandato del sindaco Riccardo Palandri si è tenuto mercoledì sera dopo il rinvio di quello del 14 giugno che era stato annullato per il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi. L’assemblea ha ratificato le dimissioni da consigliera di maggioranza di Patrizia Cataldi, nominata assessore alla pubblica istruzione, semplificazione e agenda digitale, politiche giovanili, e il conseguente subentro, come consigliera, di Chiara Guazzini che dovrà occuparsi dei servizi della biblioteca "F. Inverni".

La distribuzione di altre deleghe è ancora allo studio del sindaco Palandri. Intanto, con Guazzini, i consiglieri delegati salgono a tre. Se la neo consigliera si occuperà appunto della biblioteca, Fabrizio Campanelli ha invece la delega per i lavori pubblici mentre Renzo Breschi segue il commercio. Definite anche le composizioni di tutte le commissioni consiliari.

"Ho trovato un ambiente molto ben curato e accogliente, con personale preparato. Le potenzialità di questa biblioteca sono tante – sottolinea Guazzini – La delega che mi ha affidato il sindaco mi permetterà di collaborare con gli assessori alla cultura e alla pubblica istruzione. E’ un incarico, devo dire, che mi piace molto. Continuerò anche nella mia professione, alla quale sono molto legata".

Sarà più lungo invece l’iter per arrivare alla costituzione della presidenza del consiglio in quanto prima dovrà essere variato il regolamento comunale e poi creata una commissione ad hoc. Palandri ha puntato molto sull’istituzione a Poggio della figura del presidente del consiglio quale garante del buon andamento dei lavori in aula, ma per i Comuni sotto i 15.000 abitanti non è obbligatorio che ci sia e di conseguenza l’iter procedurale adesso deve partire da zero.

Per il ruolo di presidente del consiglio comunale è stato indicato sin dall’inizio il nome di Mauro Mazzoni, consigliere di maggioranza e politico di esperienza ventennale. La strada è tracciata, insomma, ma servirà ancora tempo.

M. Serena Quercioli