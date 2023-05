Poggio e la sfida Puggelli-Palandri Ieri alle 23 affluenza al 47,30 % È possibile votare fino alle 15

È un’affluenza in aumento quella che si è registrata ieri per il voto amministrativo a Poggio a Caiano. In ballo c’è l’elezione del sindaco e alle ore 23 l’affluenza registrata era del 47,30%, cioè il 4% in più rispetto al 2013. Il paragone va fatto rispetto a dieci anni fa perché nel 2018 si è votato in un solo giorno, cioè di domenica, e l’affluenza si fermò al 54,15%. Stavolta invece le urne resteranno aperte anche di lunedì: quest’oggi si potrà esprimere il proprio voto dalle 7 alle 15. In lizza ci sono solo due candidati sindaco: da un lato Francesco Puggelli, primo cittadino uscente e candidato del Pd, sostenuto dalla lista Poggio Insieme, e dall’altro Riccardo Palandri, candidato civico sostenuto dal centrodestra e dalla sua lista Palandri sindaco per Poggio. Se le proiezioni domenicali saranno confermate, c’è la concreta possibilità di vedere un’affluenza superiore sia al 2018 che al 2013 quando alle urne si recò il 57,80% degli elettori.

La campagna elettorale degli ultimi mesi, d’altronde, è stata molto accesa fra le due liste, e questo può avere convinto più elettori a recarsi alle urne. Maggiore partecipazione che negli ultimi cinque anni a Poggio a Caiano era stata riservata solo alle regionali col 67,57% (vittoria nel 2020 di Ceccardi del centrodestra di 84 voti su Giani del Pd), e alle politiche col 73,33% (vittoria netta nel 2022 alla Camera di Mazzetti del centrodestra col 47% contro il 30% di Nannicini del Pd). Nel 2018 invece Puggelli vinse 59% a 41% su Diletta Bresci della Lega con un’affluenza di ben mille elettori in meno. Ricordiamo che sono 7.374 i potenziali elettori. Il voto può essere espresso tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco, tracciando un segno solo sul contrassegno di lista o tracciando un segno sia sul candidato sindaco che sulla lista a lui collegata. Ciascun elettore può esprimere anche due preferenze per i candidati alla carica di consigliere, purché siano di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista (pena l’annullamento della seconda preferenza). Se la tessera elettorale non è e più utilizzabile per esaurimento spazi, deterioramento, smarrimento o furto, il cittadino può rivolgersi all’ufficio elettorale comunale – aperto oggi dalle 7 alle 15 – e chiederne il duplicato. Ricordiamo che saranno eletti 12 consiglieri, 8 per la maggioranza e 4 per l’opposizione. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nove sezioni di voto. Risultati in tempo reale su https:www.po-net.prato.itelezioni2023poggio