Poggio e la prima corsa al mondo. Il libro sulla storica gara del 1870 Il giornalista fiorentino Paolo Ciampi presenta il suo libro sulla prima corsa in bicicletta del mondo, che passò anche per Poggio a Caiano nel 1870. L'evento si terrà il 4 febbraio 2024, in collaborazione con l'associazione culturale 'Diapason'.