Poggio, cambiano gli orari degli uffici pubblici

Variazioni negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali di Poggio. Fino al 12 agosto (compreso) per motivi di servizio non verranno effettuati cambi di residenza. Il servizio regolare ripartirà il 16. Lunedì 14 agosto gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico, ad eccezione dei servizi di polizia municipale, biblioteca comunale e museo "Ardengo Soffici". Per quanto riguarda l’ufficio di stato civile (sempre nel giorno di lunedì 14) c’è la reperibilità, dalle 8 alle 10, al numero 335.8399664. Lo sportello di consulenza legale resterà chiuso per tutto il mese. Tutti gli uffici saranno chiusi il 15 agosto.

Il Comune, inoltre, ha affidato ad Alia un intervento di derattizzazione straordinaria per la zona di Poggetto in quanto è stata segnalata la presenza di topi in prossimità dei tombini. Durante tutto questo mese verrà effettuata regolarmente la pulizia delle strade con il passaggio della macchina spazzatrice a cura di Alia. L’invito, come sempre, per ottenere una efficace pulizia è quello di assicurarsi che i propri mezzi non siano parcheggiati negli stalli durante gli orari in cui non è possibile sostare per il lavaggio strade. Gli orari di pulizia delle strade restano invariati.