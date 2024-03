Poggio, aumento tariffe scolastiche. La rivolta dei genitori con 300 firme

Con oltre 300 firme raccolte in poco più di 24 ore e poste in calce all’appello rivolto al sindaco Palandri, i genitori degli alunni di Poggio a Caiano, protestano a gran voce contro l’aumento delle tariffe scolastiche.

La rivolta riguarda la delibera che fa salire le tariffe di scuolabus, mensa, nonché servizi di pre/post scuola.

"Siamo un gruppo di genitori di alunni che frequentano le scuole nel Comune di Poggio a Caiano e siamo molto preoccupati di ciò che abbiamo letto su La Nazione domenica 25 febbraio – questo il testo della lettera rivolta al sindaco – ovvero che dal prossimo anno scolastico ci saranno aumenti per i servizi scolastici". I genitori chiedono "una variazione urgente al bilancio in modo da abbattere tali aumenti". Si fa infine presente che "le famiglie non possono sobbarcarsi questi costi, soprattutto in questo momento storico, economico, sociale di grande difficoltà per tutti".

Anche il gruppo di opposizione "Poggio, Insieme!" è contro gli aumenti e descrive quanto inciderà sulle famiglie l’aumento dei servizi a domanda cioè la mensa e lo scuolabus. "Non contenti del regalo fatto ai poggesi con l’aumento della tassa sui rifiuti – scrive il gruppo in una nota – arriva un’altra batosta dalla giunta Palandri. Chi ha figli che frequentano le scuole arriverà a spendere fino a 400 euro in più all’anno".

E sul ritocco delle tariffe della mensa, interviene l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi. "Intanto – precisa l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Poggio a Caiano – mi pare che la minoranza abbia qualche problema con i numeri e con i fatti. Facciamo un passo indietro: la tariffa di 3,60 euro per la mensa risale al 2015. Da allora non è mai stata ritoccata. Ma da quell’anno ad oggi i costi sono lievitati in tutti i settori, gravando sempre più sul bilancio comunale. Forse – spiega ancora Cataldi – per chi è stato al governo del territorio per quasi vent’anni in quegli anni era più facile lasciare tutto fermo per non perdere consensi. Noi veniamo descritti come i cattivi, quelli che aumentano i costi. Andiamo ai numeri, gli unici che parlano. L’aumento della tariffa intera della mensa che loro sostengono sia essere passato da 3,60 a 5 euro è vero, ma la cifra massima verrà pagata solo da quanti hanno un Isee alto. Non è aumentato per tutti come vogliono far credere – conclude l’assessore – L’aumento per ciascuna delle nuove fasce è contenuto nell’ordine di 0,40, 0,80 centesimi, e solo per l’ultima fascia sarà di 1,40 a pasto".