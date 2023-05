Poggio a Caiano, il giorno del voto La sfida tra Puggelli e Palandri E la grande incognita dell’affluenza

E’ il giorno del voto a Poggio a Caiano con le urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. La scelta è tra Francesco Puggelli, sindaco uscente e candidato del Pd, sostenuto dalla lista Poggio Insieme e Riccardo Palandri, candidato civico sostenuto dal centrodestra e la sua lista Palandri sindaco per Poggio. Il voto può essere espresso tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco, tracciando un segno solo sul contrassegno di lista o tracciando un segno sia sul candidato sindaco che sulla lista a lui collegata. Ciascun elettore può esprimere anche due preferenze per i candidati alla carica di consigliere comunale, purché siano di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista (pena l’annullamento della seconda preferenza). Saranno eletti 12 consiglieri, otto per la maggioranza e quattro per l’opposizione.

L’affluenza alle urne potrebbe essere l’ago della bilancia. Nel giugno 2018 il centrosinistra conquistò il Comune, con Puggelli sindaco (vincente 59,27% a 40,73% su Diletta Bresci del centrodestra) a fronte di 4.054 votanti, il 54% degli aventi diritto. Numeri molto bassi per le amministrative a queste latitudini, che fanno di Poggio un caso anomalo, visto che l’affluenza subisce una netta impennata quando si vota per regionali e politiche. E così a Poggio alle regionali del 2020 la leghista Susanna Ceccardi vinse per 84 voti su Eugenio Giani del Pd, con un’affluenza di 5.040 votanti (il 67,57% degli aventi diritto), cioè mille poggesi in più rispetto alle amministrative. Alle politiche dello scorso settembre, voto collegio Camera, la deputata Erica Mazzetti del centrodestra portò a casa il 47% dei voti, contro il 30% di Tommaso Nannicini del Pd. In questo caso a votare sono andati 5.298 poggesi (il 73,33% degli aventi diritto), cioè quasi 1.300 in più rispetto alle amministrative 2018. Insomma, analizzando i dati, il Pd ha uno zoccolo duro di elettori, che si confermano fra amministrative, politiche e regionali, mentre il centrodestra ha molta più volatilità elettorale, che molto dipende dal numero di votanti: più si alza l’affluenza e più la partita sarà equilibrata. Infine le sezioni. Nella 1 e nella 3 più forte il centrodestra, nella 6 e nella 7 il Pd. L’ago della bilancia saranno 2 e 4 (Poggetto) che di recente hanno premiato il centrosinistra alle amministrative e il centrodestra alle politiche, e la 5, la più volatile di tutte.