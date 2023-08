Riapre sabato 2 settembre la pizzeria del circolo Mcl Ambra, mentre per il cinema bisognerà aspettare il mese di ottobre. Dopo la pausa estiva, i volontari della pizzeria Caiano tornano in servizio sabato prossimo, dalle 19 ( si può già prenotare allo 055.8797473). In ottobre ricominceranno, invece, le proiezioni dei film in prima visione per il week end e quelle del lunedì sera.