Ultimi due giorni di lavori in via Pratese a Poggio a Caiano. E’ in corso l’asfaltatura della strada e per limitare i disagi dei residenti, in particolare anziani e disabili, il Comune ha attivato, con la Misericordia, un servizio di assistenza per coloro che abitano nel tratto interessato dal cantiere. Per usufruire del servizio bisogna contattare la Misericordia di Poggio a Caiano (0558777106).