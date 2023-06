Poggiale, l’antico parco riapre per la processione

Il Corpus Domini si avvicina e le parrocchie organizzano le processioni con qualche novità. A Santa Cristina in Pilli, a Poggio a Caiano, la processione è anticipata a domani, e dopo 50 anni tornerà a camminare sul percorso storico.

Alle 21,15 ci sarà la messa in chiesa, celebrata da don Emmanuel e, a seguire, la processione dei fedeli che camminerà sul percorso che va dalla piazza di Santa Cristina in Pilli sino al meraviglioso parco della Villa del Poggiale, che verrà aperto per l’occasione dalla famiglia Vannucchi. Sarà l’occasione per visitare al chiaro di luna e alla luce delle candele questo parco secolare che racchiude un pezzo di storia della frazione di Santa Cristina in Pilli, dei suoi abitanti e di tante tradizioni religiose, oggi scomparse. La processione sarà accompagnata dalla musica della filarmonica "Giuseppe Verdi", dai volontari delle Misericordia di Poggio, dalle Suore Minime del Sacro Cuore e dall’amministrazione comunale. Domenica 11 giugno è la ricorrenza della solennità del Corpus Domini e nella parrocchia del Santissimo Rosario a Poggio ci sarà la messa alle 18,30 e la processione alle 21 partendo dalla piazza della chiesa, per poi dirigersi verso via Leone X, via Cosimo De Medici, via Pontormo, via Aldo Moro (Misericordia), via Matteotti, via San Francesco, via Ambra e rientro alla Propositura di Santa Maria del Rosario. La parrocchia invita coloro che abitano lungo questo percorso ad accendere una candela alla finestra come segno di riverenza al Signore. Anche a questa processione, come ogni anno, parteciperanno le associazioni e l’amministrazione comunale con il gonfalone.