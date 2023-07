Pochi ordini, il distretto rallenta Produzione in calo ma c’è fiducia

Che fosse un anno complicato lo si era capito da tempo, adesso anche i numeri lo certificano. Dopo un primo trimestre di sostanziale stabilità, il secondo ha fatto segnare un calo della produzione industriale del 2% nel distretto con un -5,6% nel tessile. Soffrono soprattutto i filati, mentre l’abbigliamento-maglieria va, a quota +8,7%. Da mesi le aziende sono alle prese con un calo degli ordini, ma c’è anche fiducia in una risalita grazie al buon andamento delle fiere. In questo quadro, sottolinea Confindustria, "le aziende hanno dovuto compiere scelte talvolta anche molto complesse per mantenere un ragionevole equilibrio di bilancio fra costi ancora elevati e prezzi di vendita non sempre facili da far accettare. E’ verosimile che alcuni risultati negativi dei volumi di produzione nascano anche dal contenimento delle quantità di materiali processati e quindi di prodotti realizzati". Insomma, si rallenta la produzione aspettando che il mercato riparta. Nel frattempo, comunque, il tessile pratese regge molto meglio rispetto al comparto nazionale, che tra marzo e maggio del 2023 (giugno non è ancora disponibile), rispetto al 2022, ha fatto segnare un pesante -14,9% per quanto riguarda la produzione.

La fotografia emerge dall’ultima rilevazione del Centro studi di Confindustria Toscana Nord dalle quale si ricava anche il dato aggregato di Lucca, Pistoia e Prato con una contrazione del 2,3%.

"Questi numeri non sono una sorpresa – sottolineano da Confindustria – Nel corso del trimestre, e in qualche caso ancora prima, erano emersi segnali di frenata a livello globale e nazionale. Non è ancora disponibile il dato della produzione industriale italiana per l’intero trimestre aprile-giugno, ma alcuni segnali inducono a pensare che il risultato dell’area Lucca-Pistoia-Prato sia in linea con quello nazionale, se non lievemente migliore. Fra le principali motivazioni della scarsa dinamicità dell’economia internazionale ci sono da un lato l’inflazione - in regresso ma ancora a livello significativo, soprattutto in alcuni Paesi - e dall’altro le misure finanziarie adottate per raffreddarne l’andamento: i tassi elevati scoraggiano gli investimenti e deprimono la domanda di beni e servizi. Permane quindi un quadro generale non propizio alla crescita economica, nonostante il chiaro miglioramento di alcuni fattori fondamentali come i prezzi energetici e delle materie prime e la piena ripresa post-pandemica della circolazione di cose e persone".

C’è poi, sempre, il tema della ricerca di personale: "Crediamo si porrà in maniera decisa alla ripresa dei lavori dalle ferie – sottolinea il presidente, Daniele Matteini – Le difficoltà esistono, molti colleghi lamentano la scarsa risposta alle offerte di occupazione e la situazione, se protratta, graverà su uno dei principali fattori di competitività delle imprese".

La vicepresidente Fabia Romagnoli analizza infine la performance di Prato: "Si è accentuata la tendenza negativa già registrata nel primo trimestre con un -2,1%, dopo una serie viceversa nettamente positiva iniziata nel 2021 con +10% e proseguita nel 2022 con +8,7%. Il dato tendenziale del 2023 ha quindi come termine di confronto, decisamente arduo, un anno buono come il 2022. Questa dinamica risulta ancora più chiara considerando che al dato negativo contribuisce soprattutto il comparto filati, che negli anni 2021 e 2022 ha raccolto risultati estremamente lusinghieri. Rispetto all’andamento del comparto a livello nazionale, comunque, le imprese tessili pratesi si sono battute bene in un quadro che vede il settore in profonda trasformazione per una molteplicità di motivi: normativi, di rapporto costiprezzi, di mercato. Le fiere, sia per i filati che per i tessuti, sono state promettenti, pur nelle incertezze e nei dubbi sul futuro".