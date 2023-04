Pochi chilometri pieni di parole E tutti in fila

Leonardo Biagiotti

Suona davvero come una beffa che, con le code quotidiane sull’A11 e un sistema ferroviario fragile (lo dimostra il caos di giovedì), l’unico investimento arrivato quasi a conclusione sia la super ciclabile Prato-Firenze. Sarà pronta in piena estate, peraltro, non proprio la stagione migliore per farsi 12 chilometri a cielo aperto per andare a lavorare. Della tramvia Peretola-Pecci si è scelto il progetto, ma basta pensare al costo di 670 milioni per essere più che scettici. Della terza corsia A11 se ne parla da talmente tanto tempo che viene quasi il dubbio che ci sia già ma nessuno se ne sia accorto. Resterebbe la metropolitana di superficie. Ormai un mito. La realtà? Chiedere a chi ha dovuto accalcarsi per prendere un bus.