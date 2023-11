Pnrr, quasi 600 progetti finanziati. Vincono innovazione e istruzione

Quasi 295 milioni di euro di investimenti. A tanto ammontano le risorse arrivate nella provincia di Prato con il Piano nazionale di ripresa e resilenza e il piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc): un contributo diretto di quasi 188 milioni e il resto di cofinanziamenti. Ma è un conto destinato a cambiare giorno dopo giorno. Il punto, sui fondi Pnrr in Toscana, è stato fatto l’altro giorno dal governatore Eugenio Giani a Palazzo Strozzi Sacrati. Davanti il report "Il Pnrr in Toscana", con i dati aggiornati al 15 ottobre. La Regione, lo ricordiamo, svolge un ruolo di coordinamento e supervisione su progetti portati avanti da più soggetti. Anche per questo Giani ha annunciato un aggiornamente mensile del report.

Guardare alle singole "missioni" o ambiti significa avere un quadro di Prato e della sua provincia così come le si immagina nel futuro. Quali le azioni? E così, report alla mano, vediamo che su 587 progetti finanziati la fetta più grande (281 progetti) riguarda l’ambito della "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" (investimento totale di 36 milioni, per il 97,61% coperto d fondi PnrrPnc); seguono i progetti che rientrano nell’ambito "Istruzione e ricerca" (sono 165, 50 milioni ); sono 62 i progetti finanziati nel settore "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (importo di quasi 61 milioni di euro la metà dei quali finanziati dai fondi). Per i 47 progetti finanziati per il settore "Inclusione e coesione" i fondi coprono il 73,4% dell’importo totale (24,4 milioni di euro). Infine sono 20 i progetti che rientrato nell’ambito salute (26,4 milioni l’importo, quasi 20 quelli che arrivano dai fondi). Infine sono 12 i progetti finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, per cui l’investimento complessivo è 68,2 milioni (25,1 il finanziamento). Il report regionale dedicato al Pnrr dice poi che il 33,4% dei 587 progetti finanziati nella nostra provincia sono stati avviati e per la quasi totalità di tratta di lavori pubblici.

Andando oltre le cifre, la verità è che i sindaci sono preoccupati, come Biffoni ha riferito l’altro giorno nella giornata di studio di Anci Toscana. Il grido d’allarme, il sindaco di Prato, lo aveva lanciato ad agosto: oltre 31 milioni di euro di finanziamenti in bilico, a Prato, per un totale di 35 progetti a rischio. Nonostante i "compiti" fatti, nonostante le maratone da parte degli uffici tecnici, con il Comune che si è trovato davanti un orizzonte di incertezza. E l’incertezza non fa mai bene. Ad agosto, il Comune si era trovato infatti con 22 procedure chiuse e addirittura 3 in fase di rendicontazione per un milione di euro, tutte congelate. D’altra parte senza le cifre promesse il futuro delle opere immaginate assume i contorni poco chiari della nebbia. Il meccanismo, senza il bottino promesso, rischia di incepparsi. C’è poco da fare.

Rassicurazioni erano arrivate, pochi giorni dopo l’allarme lanciato da Biffoni, dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti. Si trovò un accordo: un documento ufficiale da parte degli uffici governativi, in cui specificare le linee di finanziamento alternative per i 31 milioni di euro che potrebbero non essere più trasferiti al Comune di Prato con i fondi Pnrr. A che punto siamo?

Maristella Carbonin