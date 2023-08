"Pnrr, quante bugie" La Porta e Mazzetti contestano la giunta "Basta allarmismi"

"Domani (oggi, ndr) incontrerò il sindaco Biffoni e gli chiederò di farmi vedere se c’è una mail proveniente dal governo in cui si annuncia ufficialmente l’annullamento di un qualsiasi progetto del Pnrr per Prato. Io non ho notizie di tutto ciò. Quindi il Comune prima di fare allarmismo poteva anche fare una telefonata ai parlamentari del territorio, per verificare realmente la situazione. Lanciare certi allarmi fa male sia alle imprese che devono realizzare i lavori che ai cittadini che rischiano di perdere fiducia nelle istituzioni. E comunque lo ripeto: a Prato nessun progetto sarà definanziato. Ciò che non rientra nel Pnrr troverà copertura con altri fondi ministeriali". Il centrodestra pratese non ci sta. Dopo l’allarme e le accuse lanciate dalla giunta Biffoni e dal segretario Pd Biagioni sulle conseguenze per Prato derivanti dalla revisione dei fondi del Pnrr, la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti ha subito messo in programma un incontro col sindaco Biffoni per cercare di chiarire la situazione. "Credo fortemente nel Pnrr - dice Mazzetti -. E credo che il lavoro del governo sia stato fondamentale per evitare di arrivare al 2026 e ritrovarsi con progetti bocciati dall’Europa. E’ giusto che il Pnrr si orienti verso specifici progetti, come quelli di efficientamento energetico. Altri troveranno differenti linee di finanziamento. Io comunque sono disponibile a dialogare con i sindaci per risolvere ogni possibile problema".

Sul tema interviene anche la deputata Chiara La Porta di Fratelli d’Italia, che smentisce l’ipotesi fatta dalla giunta che il Comune che Prato possa perdere 31 milioni di fondi Pnrr dicendo addio a 35 progetti. "In questi giorni il Pd toscano sta dando letteralmente i numeri sul Pnrr – accusa La Porta -. Falsità e bufale servono soltanto ad alimentare, fra i cittadini, confusione e allarme. Secondo la sinistra, molte opere previste nel Pnrr, anche a Prato, non potranno più essere realizzate perché il governo di destra, per incapacità, avrebbe definanziato gli interventi previsti dal piano. È l’esatto opposto".

La Porta in particolare si sofferma sul tema della sanità, dove nei giorni scorsi si era parlato di lavori a rischio per le Case della Salute. "Per quanto riguarda la sanità ci addossano una loro responsabilità pregressa, non avendo saputo gestire correttamente le risorse in anni di amministrazioni monocolore – prosegue -. Tutte le risorse previste nel Pnrr per la missione 6 - Salute in Toscana sono, invece, oggi confermate. Le case e gli ospedali di comunità, ad esempio, saranno realizzati coprendo i costi con i fondi disponibili di edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge 6788, che saranno iscritti in bilancio senza intaccare gli accordi di programma sottoscritti, semplificandone peraltro le procedure mediante il contratto istituzionale di sviluppo (Cis). Il fondo ancora disponibile, al netto degli accordi di programma e di altri impegni già assunti, è di oltre sette miliardi di euro, oltre ai 356 milioni di euro non programmati che, quindi, concorrono all’obiettivo del Pnrr". Secondo La Porta il centrodestra "sta trascorrendo fin troppo tempo a spiegare, in ogni sede, che il Pd sta solo basandosi su sensazioni, impressioni, che però, in modo spregiudicato, utilizza per diffondere notizie infondate".

