Pnrr, pioggia di soldi per le scuole Ma riuscire a spenderli è un’impresa

Paradosso Pnrr. Proprio in questi giorni i dirigenti delle scuole pratesi hanno deliberato i progetti per accedere ai fondi del Pnrr nell’ambito del ’Piano scuola 4.0’ che stanzia 4,9 miliardi complessivi per l’innovazione degli istituti scolastici, di cui 2,1 miliardi destinati ad aule e laboratori innovativi, provenienti dal ministero dell’Istruzione e gestiti direttamente dai singoli istituti. Soldi che rappresentano un’opportunità da non farsi sfuggire per migliorare gli ambienti di studio. Ma non è così semplice. In media anche Prato ha tratto beneficio dal Pnrr che ha distribuito un tesoretto da circa 200.000 euro per ogni singolo istituto scolastico da spendere a partire da quest’anno per digitalizzare gli ambienti destinati ai ragazzi. Un’ottima notizia se non fosse per il problema degli spazi. I soldi del Pnrr sono vincolati e destinati al miglioramento tecnologico delle aule, quindi devono essere impiegati per l’acquisto dei materiali che andranno a costituire laboratori didattici all’avanguardia e non per altro. Un’opportunità davvero ghiotta per non essere colta, peccato però che più di un preside sia in difficoltà perché non ha abbastanza spazio dove sistemare le attrezzature super tecnologiche e allo stesso tempo non può utilizzare i soldi del Pnrr per creare nuove aule. Non resta che optare per...