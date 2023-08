Pnrr, 5 milioni in ballo "Il Pd fa allarmismo"

"Su tutto il territorio pratese il Pd sta creando allarmismi senza avere cognizione di quella che è la reale situazione. Se i sindaci hanno delle perplessità possono chiedere un tavolo con i parlamentari del territorio per avere un confronto costruttivo, scegliere soltanto di attaccare l’esecutivo vuol dire prendere una posizione faziosa e poco costruttiva". Botta e risposta tra il sindaco di Montemurlo Simone Calamai e il capogruppo di Fratelli d’Italia montemurlese, Matteo Mazzanti dopo che il primo cittadino aveva manifestato le proprie preoccupazioni sui fondi Pnrr destinati a Montemurlo, in particolare a quelli necessari per la realizzazione del progetto della Fabbrica Rossa di Oste.

"La giunta dovrebbe ricordare che per la Fabbrica Rossa ha dovuto accedere ad un mutuo per due milioni di euro, in quanto i costi dei materiali sono lievitati ed il progetto è passato da cinque milioni a più di sette - attacca Mazzanti - Mutui di questa entità sono molto impattanti su un bilancio, il progetto si sta dimostrando molto impegnativo dal punto di vista economico. Non vorrei che ci trovassimo nella condizione di aver preso con il Pnrr impegni troppo onerosi che non permettono revisioni in corso d’opera in quanto il volume economico potrebbe diventare insostenibile per l’ente. Se così fosse, qualcuno dovrebbe fare mea culpa e non di certo il governo in carica". E ancora: "A Montemurlo ci sono cantieri infiniti, lavori che si sono accumulati nel tempo e che non hanno rispettato le previsioni di conclusione. Il sindaco dovrebbe porre l’attenzione su queste situazioni invece di gettare allarmismi nella popolazione e nelle imprese incaricate di svolgere i lavori del Pnrr".