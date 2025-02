"Pmi e professionisti da aiutare"

"Una mozione per dare sostegno concreto e aiuto a quella parte della popolazione, che mantiene attiva la città, che il 16 del mese non si può permette di non pagare gli F24, che non si può permettere di sbagliare con le scadenze e di non pagare le multe". A presentare il documento al consiglio comunale è la consigliera della Lista Cenni, Rossella Risaliti: "Ho deciso di presentare una mozione per prendere in considerazione l’introduzione di misure concrete di supporto che possano alleviare la pressione fiscale su pmi e liberi professionisti - spiega Risaliti -. Tra le richieste ci sono la riduzione delle tasse locali per queste categorie, coinvolgimento maggiore delle attività locali, a bandi e opportunità di lavoro con una maggiore rotazione delle imprese e professionisti impiegati. Sostegno per programmi di formazione, aggiornamento e digitalizzazione oltre alla creazione di campagne di sensibilizzazione sull’importanza e rilevanza dei negozi e attività locali". Una mozione che guarda al tessuto economico: "Un sostegno concreto e tempestivo non solo aiuterà a preservare l’occupazione e la stabilità delle imprese, ma contribuirà anche alla crescita sana e sostenibile dell’intera comunità. Non esistono solo le grandi catene o i grandi marchi. L’economia va sostenuta, per questo chiamo ad impegnarsi il consiglio comunale".