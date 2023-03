Più verde, alberi e panchine alla scuola "Manzi" di Morecci

Sempre più "green" e qualità delle aree verdi a Montemurlo. E’ in partenza la riqualificazione del giardino pubblico davanti alla scuola primaria "Manzi" di Morecci, dove saranno piantati nuovi alberi e posizionate due nuove panchine. Spazio anche al gioco: nel giardino saranno sistemate una nuova altalena, uno scivolo e due giochi molla. Infine, saranno sistemati nuovi cestini getta rifiuti e riverniciata la staccionata in legno. A breve il Comune darà anche il via alla sistemazione dell’area verde nei pressi del nuovo parcheggio di via Adda: sarà seminato un manto erboso e piantati alcuni alberi per ombreggiare il giardino. A metà marzo inizieranno i lavori di riqualificazione del giardino "Gandhi" di via Toti a Oste, dove nascerà un’area giochi, accessibile anche a bambini con disabilità, e un’area fitness all’aperto.