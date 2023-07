Più spese sanitarie senza l’Irap "Mille euro l’anno per curarsi Penalizzato chi è in difficoltà"

"Il disegno di legge del ministro Giorgetti determinerà il raddoppio della spesa sanitaria ’di tasca propria’ dei cittadini, colpendo i più fragili". L’allarme sulle ricadute della riforma fiscale sui servizi sanitari locali giunge dalla Cgil. Dati alla mano, partendo dai numeri dell’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) Nicoletta De Angelis, segretaria con delega ai servizi socio sanitari del sindacato di piazza Mercatale, stigmatizza il contenuto del disegno di legge proprio per gli effetti sul sistema sanitario locale.

"Nella riforma è previsto di procedere al graduale superamento dell’Irap che finanzia il sistema sanitario toscano con circa 1,5 miliardi di euro e quello pratese con oltre 108 milioni. È vero che il disegno di legge stabilisce la necessità di provvedere affinché il superamento dell’Irap avvenga con la garanzia del finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni con squilibri di bilancio sanitario, o sottoposte a piani di rientro, ma non identifica né i fondi né le modalità con cui farlo".

La sindacalista parte dalle entrate tributarie per la Toscana che, secondo il bilancio di rendiconto semplificato 2021 della Regione, sono pari a quasi 9 miliardi di cui il 17,12% è sotto la voce Irap, l’8,54% è Irpef e il 60,64% è Iva. "Si prospetta, col superamento dell’Irap, una riduzione netta pro capite di spesa sanitaria di circa 420 euro annui".

Due sono le strade che potranno essere intraprese secondo il sindacato di piazza Mercatale: "La prima è la rimodulazione al rialzo dell’Iva prevedendo un aumento di oltre 4 punti percentuali sulla media, con un aggravio non indifferente per le famiglie". L’altra via è "obbligare il cittadino all’acquisto della prestazione sanitaria che salirebbe, nella malagurata ipotesi dell’azzeramento dell’Irap, a 1.104,76 euro medi annui. Con aumento dell’Iva o con la spesa di tasca propria, a pagarne le conseguenze - avvertono dalla Cgil - saranno comunque le classi meno agiate".

Le soluzioni? "Trovare nei bilanci delle amministrazioni quel miliardo e mezzo di gettito che mancherà – dice la sindacalista –. Una missione impossibile visto che il bilancio regionale assorbe già oltre il 70% del totale delle spese sostenute per l’erogazione dei servizi, lo sviluppo dell’economia e le politiche territoriali".

