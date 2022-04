"Più pazienti per ogni medico? Strategia utile"

Una prima risposta alla carenza di medici di base arriva dalla Regione. Un problema molto sentito a Montemurlo dove nei mesi scorsi oltre 600 persone erano rimaste senza medico di famiglia dopo il pensionamento di una storica dottoressa. In base all’intesa firmata dall’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini e i sindacati dei medici di base fino al prossimo 31 dicembre ogni medico di famiglia potrà avere fino a 300 assistiti in più, passando da 1500 ai 1800 pazienti. "Anche se l’accordo avrà una validità limitata nel tempo, ritengo che si tratti di un provvedimento utile nel breve periodo per coprire le necessità e ampliare la possibilità di scelta dei cittadini a riguardo del medico di base", commenta il sindaco Calamai. "Naturalmente il semplice ampliamento temporaneo del massimale degli assisti per medico di famiglia non può essere la soluzione definitiva alla carenza di medici di base, dobbiamo pensare al futuro ed è necessario arrivare all’assunzione di un congruo numero di medici di medicina generale in base alla popolazione. I medici di base, infatti, rappresentano il primo presidio di salute sul territorio e dobbiamo scongiurare l’eventualità di una privatizzazione della medicina generale. Nei prossimi anni saranno quasi 400 i medici di base che andranno in pensione in Toscana. Se non troviamo subito delle soluzioni rischiamo di far rimanere scoperte intere fasce di popolazione, senza contare l’aumento dei carichi di lavoro per i medici che rimarranno in servizio". Per il sindaco Calamai la strada da percorrere può essere solo una: nuove assunzioni di giovani leve da inserire nelle file della medicina generale, magari rendendo il lavoro più attrattivo, più incentrato sull’attività clinica e meno oberato da incombenze burocratiche.

Il sindaco dall’inizio di quest’anno sta seguendo la vicenda dei pazienti di una storica dottoressa del territorio rimasti senza assistenza dopo che lei è andata in pensione, nonostante l’entrata in servizio di un giovane medico che non ha potuto riassorbire tutti gli assistiti per il limite imposto. Il Comune, che ha seguito la problematica insieme all’Asl, ha individuato varie soluzioni. Un’importante novità ha riguardato lo sblocco della possibilità di fare la domanda in deroga alla Usl per l’assegnazione di un medico non afferente alla zona di Montemurlo. Una soluzione rapida per dare a tutti l’opportunità di vedersi assegnato un medico al quale fare riferimento, ma anche per offrire ai cittadini più scelta tra i medici di famiglia disponibili a livello provinciale.

Silvia Bini