Più fondi dall’Europa per Vaiano

Anche il Comune di Vaiano potrà accedere ai bandi della strategia Leader per tutta l’estensione del territorio comunale, grazie ad una delibera della giunta regionale che ha ridefinito le aree a cui sono destinati i fondi europei e regionali per i Comuni definiti "rurali", con un metodo che definisce la programmazione locale proprio partendo dalle esigenze dei territori (che sono "animati" dai Gal, Gruppi di azione locale).

Vaiano (nella foto, il sindaco Primo Bosi) finora non era rientrato nei territori interamente rurali per via del fondovalle, mentre lo era per la parte che comprende le pendici dei monti della Calvana e dello Javello. Con la nuova proposta della Regione, vengono resi ammissibili per la totalità dell’estensione comunale i territori afferenti a Comuni eligibili al metodo Leader solo per una porzione del proprio territorio purché siano contemporaneamente classificati intermedi, periferici e ultraperiferici nella Mappatura nazionale aree interne "Mappa AI 2020".

I comuni toscani interessati a questo ampliamento sono sei: Cavriglia, Castelfranco Piandiscò, Barberino Tavarnelle, Vaiano, Chianciano Terme e Torrita di Siena.

"La modifica – spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare della Regione Toscana, Stefania Saccardi – permette di rendere più omogenea e coerente l’applicazione dei vari sistemi di classificazione del territorio regionale interessato da una pluralità di strumenti di programmazione e fonti di finanziamento compreso quelli per le cosiddette Aree interne".

Claudia Iozzelli