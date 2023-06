"Più controlli sulla 325" I sindaci: troppi incidenti E scrivono al prefetto

Ennesimo sinistro stradale ieri mattina sulla principale arteria valbisentina, la Sr 325 e ennesimo rallentamento del traffico, fortunatamente in un orario non proprio di punta. Verso le 9 a La Foresta un uomo di 71 anni è stato investito mentre attraversava l’ex statale sulle strisce pedonali. La dinamica è stata ricostruita dalla Polizia Municipale, intervenuta sul sinistro per i rilievi e per regolamentare il traffico. "L’uomo attraversava dal parcheggio verso il bar sulle strisce pedonali– ci hanno detto, ricordando agli automobilisti valbisentini di iscriversi al canale Telegram Info325 per ricevere in tempo reale notizie sulla viabilità – L’uomo è stato investito a seguito di un tamponamento: una macchina, proveniente da nord, guidata da una donna, si è fermata per farlo attraversare. La guidatrice dell’auto dietro, una ragazza di 25 anni, non si è accorta che quella davanti aveva frenato e l’ha tamponata, spingendola addosso all’uomo che ha colpito contro il parabrezza dell’auto ed è stato rimbalzato sull’asfalto". Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza e l’automedica da Prato. L’uomo è stato portato al Pronto Soccorso in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. E’ stato necessario intervenire anche in soccorso della 25enne che è rimasta sotto shock dopo il fatto mentre la conducente della prima auto non ha avuto necessità di soccorso.

Il traffico ha subito forti rallentamenti ed è stato instaurato un senso unico alternato per la presenza di sostanze oleose sull’asfalto, probabilmente causata dall’incidente. La viabilità è stata ripristinata alle 10.15. L’ennesimo incidente e l’ennesima interruzione del traffico torna a far riflettere sull’argomento sempre d’attualità delle problematiche legate alla Sr 325 e le vie di fuga, in considerazione che frequentemente incidenti causati da un singolo guidatore distratto o poco attento al Codice della Strada costringono qualche migliaio di pendolari che utilizzano la strada ogni giorno a dover arrivare a meta anche con 3 ore di ritardo.

Per questo i sindaci della Vallata si sono attivati, scrivendo al Prefetto. "Il sindaco Bosi – recita una nota inviata nel pomeriggio dai tre Comuni - a nome dei sindaci della Vallata e di concerto con il presidente della Provincia, ha avvertito la prefetta di una richiesta ufficiale per aumentare i controlli sulla Sr 325 attraverso un intervento Interforze. L’obiettivo è disincentivare la velocità e i comportamenti scorretti, come l’utilizzo dei telefonini, soprattutto nei tratti a maggiore intensità abitativa e produttiva".

Claudia Iozzelli