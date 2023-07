"Più attenzione al territorio di Prato: passaggio di consegne al Tennis Club"

Tradizionale passaggio della campana per il Lions Datini al Tennis club Prato. Cambio di presidenza per l’annata 2023-2024, da Giovanni Luchetti a Roberto Natali che ha illustrato ai soci e agli ospiti i principali temi e service che caratterizzeranno la sua annata con particolare attenzione ai problemi del territorio e con lo sguardo sempre rivolto allo scenario nazionale e internazionale. Anche per il Lions Prato Centro al ristorante Carmagnini si è tenuta la serata del passaggio di presidenza da Paola Polidori a Giovanni Tofani. I temi saranno l’attenzione alla città, all’ambiente e al sociale. Al Lions club Poggio a Caiano Carmignano Medicei, Stefano Bettucci ha passato la presidenza a Raffaele Scalise che ha sintetizzato il suo programma con le parole "giovani, cultura e cose belle".