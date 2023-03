Più acqua per l’estate Via libera all’utilizzo di quella depurata Arma contro la siccità

Un’arma in più contro la carenza d’acqua, un rischio concreto per tutta Italia anche nella prossima estate. Prato è "protetta" da Bilancino, ma è anche vero che il deficit di precipitazioni è importante. Per questo il Comune ha subito accolto con soddisfazione il decreto del presidente della Repubblica che allinea le norme italiane al nuovo regolamento europeo che verrà applicato dal 26 giugno negli Stati dell’Ue. Con il semaforo verde sull’armonizzazione delle norme atteso entro l’estate, si potrebbero reimpiegare interamente a Prato i 10 milioni di metri cubi annui di acqua depurata che Gida recupera, contro gli appena 3,5 milioni usati allo stato attuale unicamente per le lavorazioni industriali.

"Era partito proprio da qui l’appello per rendere possibile il riutilizzo delle acque reflue e finalmente qualcosa si muove con il decreto del presidente della Repubblica che armonizza la disciplina nazionale a quella europea", sottolinea il sindaco Matteo Biffoni. A oggi il testo italiano e quello europeo si differenziano per alcuni aspetti come l’ambito di applicazione e i diversi utilizzi dell’acqua depurata, l’approccio basato sulla gestione del rischio, le categorie dei soggetti responsabili, una diversa tipologia di approccio per la verifica di qualità delle acque stesse.

"E’ bene che la normativa italiana venga subito adeguata anche con le disposizioni che evitino un doppio binario normativo – insiste Biffoni – Ci auguriamo la prossima estate di essere in grado di poter ampliare l’utilizzo delle acque reflue".

Ma fino a quali ambiti? "Sicuramente all’irrigazione non alimentare di campi e giardini – spiega il presidente di Gida, Alessandro Brogi – Inoltre il verde pubblico per Prato ha un ruolo importante e per mantenerlo l’utilizzo delle acque reflue può essere la giusta via. Inoltre c’è il lavaggio delle strade oppure operazioni di raffreddamento e riscaldamento".

Proprio Brogi assieme a Biffoni aveva incontrato il 15 settembre scorso i funzionari del ministero dell’Ambiente responsabili del settore per discutere del problema.

Non è tutto. Adesso che l’aspetto normativo si è sbloccato Biffoni chiede "sgravi per le aziende che utilizzano acque di recupero. Così come si prevedono incentivi e sistemi premianti per il risparmio energetico, credo fermamente che sia necessario un provvedimento analogo per quelle imprese che riducono il consumo di un bene prezioso come l’acqua utilizzando quella di recupero".

Francesco Bocchini