Più 350 alberi La svolta green inizia nei parchi

Un Comune che punta sempre più al "green" e alla qualità delle aree verdi. Nei prossimi giorni, a Montemurlo, partirà la riqualificazione del giardino pubblico davanti alla scuola primaria Manzi di Morecci, dove saranno piantati nuovi alberi e posizionate due nuove panchine.

Spazio anche al gioco: nel giardino saranno sistemate una nuova altalena, uno scivolo e due giochi molla. Infine, saranno sistemati nuovi cestini getta rifiuti e riverniciata la staccionata in legno. A breve l’amministrazione comunale darà anche il via alla sistemazione dell’area verde nei pressi del nuovo parcheggio di via Adda: sarà seminato un manto erboso e piantati alcuni alberi per ombreggiare il giardino. A metà marzo inizieranno i lavori di riqualificazione del giardino Gandhi di via Toti a Oste, dove nascerà un’area giochi, accessibile anche a bambini con disabilità, e una nuova area fitness all’aperto.

"Nelle prossime settimane saranno piantati una cinquantina di alberi all’ingresso di Montemurlo e in varie altre zone della città. Sfruttiamo questa stagione per favorire l’attecchimento delle piante in vista dell’estate – spiega il sindaco Simone Calamai – Vogliamo una Montemurlo sempre più verde, che porta la bellezza della collina in città. Le piante sono molto importanti per abbattere le emissioni inquinanti e per migliorare la qualità della vita. Solo nel nuovo parco urbano di Montemurlo centro saranno piantati nei prossimi mesi oltre 300 alberi, un piccolo bosco urbano in città".