Pittura, scacchi e spid I laboratori dedicati agli anziani da Effetà

Laboratori permanenti per anziani e non solo. L’associazione Effetà di Poggio a Caiano propone per il prossimo autunno un programma di iniziative, in collaborazione con le Suore Minime del Sacro Cuore, con finalità di svago, di socializzazione e di aiuto reciproco. Le attività che verranno proposte hanno l’obiettivo di stimolare e mantenere le abilità manuali che l’anziano già possiede, stimolare il ricordo e sono ad ampio raggio: lavorazione carta, stoffa, pittura, lavori a maglia o uncinetto, cucito; altre attività sono mirate a stare insieme (pranzi, ascolto musica, feste a tema, ballo, tombola, gare di vario tipo) e a mantenere le capacità cognitive (cruciverba, lettura e commento dei quotidiani, scacchi) e potranno partecipare gli anziani dei Comuni medicei, quindi non solo di Poggio.

"I laboratori di Effetà – spiega il presidente Giuseppe Leone – devono avere una utilità sociale per insegnare, ad esempio, come si attiva la posta elettronica, a cosa serve lo Spid perché determinate funzioni fanno parte della vita, oltre a rendere l’anziano attivo e partecipe".