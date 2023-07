Pitti filati, che numeri Oltre 3.500 presenze E Lanificio dell’Olivo vince col talento di Chen

Dejin Chen, studentessa del Laboratorio di Maglieria e Design del Politecnico di Milano, è la vincitrice della XIV edizione del Concorso Feel the Yarn nell’ambito di Pitti Filati 93. Una giuria di esperti e giornalisti ha reputato i suoi due outfit, realizzati con i filati messi a disposizione da Lanificio dell’Olivo, meritevoli per la sensibilità e il rispetto per la materia prima, interpretando con tocco moderno il gusto della generazione Gen Z, sensibile alle tematiche più sostenibili. Il contest è ideato e promosso da Feel The Yarn®, brand sotto la cui egida rientrano le attività del Consorzio Promozione Filati – CPF. "Sono felice per questa vittoria, è un premio per tutte le persone dell’Olivo che ogni giorno mettono capacità e esperienza per proporre soluzioni sempre più apprezzabili – dice Fabio Campana, Ceo dell’azienda di Campi Bisenzio – e per Dejin Chen, per la sua passione e bravura". Abbinata a Lanificio dell’Olivo, Chen, 27 anni, ha avuto la meglio su altri 9 finalisti provenienti da diverse nazioni. Il premio finale è la realizzazione di una capsule collection per l’autunno-inverno 24-25. "A tutti i finalisti – afferma Alberto Enoch, presidente del CPF – è stata data la possibilità di entrare in contatto con le aziende presenti a Pitti Filati. Un’opportunità per proporsi agli addetti ai lavori, raccontando il proprio percorso".

E anche Pitti Filati 93 è andata in archivio con un successo di affluenza: nei tre giorni di fiera alla Fortezza da Basso sono state superate le 3.500 presenze tra compratori e visitatori (buyer italiani a +19, esteri a +18%). In totale il salone fiorentino ha messo a segno +18% rispetto a un anno fa. Tre giorni intensi in cui gli uffici stile dei grandi nomi della moda e i migliori maglifici internazionali sono arrivati in Fortezza per scoprire i filati più creativi e la ricerca stilistica e tecnologia più avanzata, espressa dal top della filatura internazionale e dalle aziende di servizi alla maglieria. Il distretto pratese è stato presente con 29 filature e 7 aziende collegate al settore. La classifica dei primi 15 mercati di questa edizione vede in testa la Francia, seguita da Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Cina, Spagna, Svizzera, Giappone, Olanda, Turchia, Cina-Hong Kong, Danimarca, Corea del Sud e Portogallo.

Sara Bessi