"Piste ciclabili, una pattuglia della municipale per la sicurezza"

"Sorveglianza sulle piste ciclabili, il servizio di pattugliamento della Municipale deve partire. A chiederlo è Patrizia Ovattoni, consigliera comunale di Fratelli di Italia. "Sulle piste ciclabili ci sono fenomeni di microcriminalità e degrado – aggiunge –. Qualche tempo fa, in seguito a vari episodi violenti, fu stabilito di inserire per l’estate un servizio di pattugliamento con agenti della Municipale sia a piedi che in bicicletta, ma ancora non si è visto nulla". Secondo l’esponente di Fratelli di Italia, il servizio dovrebbe essere attivo tutto l’anno in quanto, soprattutto in estate, le piste ciclabili sono molto frequentate.

"Le piste ciclabili – prosegue Ovattoni – hanno bisogno di interventi mirati per contrastare degrado e microcriminalità ma al momento l’amministrazione comunale non ha fatto attuare nessuna misura per la prevenzione e la sicurezza dei cittadini". Motivo per cui Ovattoni ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti. "E se non dovesse bastare – conclude – sono pronta a lanciare una raccolta firme".