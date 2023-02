Piscina via Roma Danni e stop per il vento

Il maltempo di ieri ha provocato danni al pallone che copre la piscina di via Roma. Le raffiche che hanno battuto la città per tutta la domenica hanno provocato prima un indebolimento e poi un cedimento della struttura in un punto (si è strappato). Il vice sindaco e assessore allo sport Simone Faggi già da ieri sera sta seguendo l’evoluzione della situazione: "Il pallone è inutilizzabile e va tolto – ha detto dopo un sopralluogo notturno in via Roma – Vediamo quali saranno i tempi, per fortuna sembra che l’impianto non abbia subito danni a parte la copertura. Certo, almeno per una settimana la piscina resterà chiusa, ma temo che servirà di più. Dipenderà tutto dalle valutazioni delle prossime ore".