Piscina via Roma, assalto e proteste. "In fila con 40 gradi all’ombra"

Prato, 17 luglio 2023 - "Pieno", recita il cartello affisso all’ingresso della piscina comunale di via Roma, presa d’assalto dai cittadini a causa dell’ondata eccezionale di caldo che sta colpendo anche la città in questi giorni. Assalto che nella giornata di ieri ha provocato lunghe file all’esterno della struttura sin dalla mattinata, con le persone costrette ad attendere nonostante il caldo torrido senza garanzia di accesso alla piscina, dal momento che per lavori attualmente è disponibile solo quella di 25 metri con conseguente capienza ridotta. Molti infatti sono stati costretti a cercare un’altra oasi per rinfrescarsi, mentre altri hanno deciso di attendere che si liberasse qualche posto. La situazione ha inevitabilmente generato alla lunga nervosismo e polemiche tra il personale e i cittadini, che hanno raggiunto anche la politica poiché sulla questione è intervenuto subito il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Daniele Spada, che presenterà infatti un’interrogazione nella prossima seduta su quanto avvenuto.

"Che la situazione della piscina di via Roma sia incresciosa si sa", commenta Spada. "Quello che ancora non si sapeva è che recandosi all’ingresso, a capienza raggiunta, si troverà il cartello “pieno”, la porta chiusa a chiave e si dovrà aspettare sotto la tettoia di cemento senza avere alcuna informazione che non sia frutto del passaparola. Si riesce a parlare col personale solo intrufolandosi quando qualcuno esce". Stando alla ricostruzione di Spada, intervenuto sul posto una volta venuto a conoscenza di quanto stava accadendo, "alla richiesta di alcune persone di poter aspettare di fronte alla biglietteria, dove il caldo era meno torrido, o di avere una sedia invece che stare in piedi, la risposta del personale è stata “se non vi va bene così, andate da un’altra parte”, rifiutandosi di dire chi fosse il responsabile della struttura".

Solo successivamente il capogruppo della Lega è riuscito a parlare direttamente con il presidente della società di gestione della piscina. "Il tutto mentre 20 persone aspettavano in piedi con 40 gradi all’ombra. Chi abbia deciso di abusare della propria posizione autorizzando o lasciando che il personale chiudesse la porta a chiave, si assentasse dalla biglietteria, non desse informazioni e rispondesse in modo inopportuno non si conosce o non si è fatto trovare".