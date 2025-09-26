Piscina riabilitativa. Lavori dal 1 ottobre

Mercoledì 1 ottobre ripartiranno i lavori per la realizzazione della piscina riabilitativa di via Roma. Il cronoprogramma prevede innanzitutto il montaggio dei prefabbricati e della struttura portante: questo primo intervento comporterà una modifica alla viabilità. L’amministrazione commissariale ha chiesto alla ditta incaricata di ridurre i tempi di lavorazione, per cui per 10 giorni lavorativi, a partire da mercoledì 1 ottobre compreso, il tratto di via Roma davanti alla piscina sarà percorribile a senso unico alternato con utilizzo di movieri come pianificato nella riunione a cui hanno partecipato il Servizio edilizia pubblica e quello mobilità e la polizia municipale, che assicurerà vigilanza e monitoraggio continui nei punti critici della viabilità di zona per tutto il periodo del cantiere. Il restringimento di carreggiata sarà attivo dalle 9 alle 16, evitando così sovrapposizioni rispetto alle fasi di maggiore congestione del traffico all’entrata e all’uscita dalle scuole e dal lavoro. Delle opere sono già stati avvisati il Cgfs, gestore dell’adiacente piscina comunale Colzi Martini, e Autolinee Toscane. Durante la fase di lavorazione i posti auto per residenti persi lungo via Roma saranno recuperati nel parcheggio in via dell’Ippodromo, dove saranno riservati a loro uso esclusivo. Dopo il montaggio dei prefabbricati e della struttura portante, sono previsti l’avvio della realizzazione della parte edile e la programmazione della posa delle componenti impiantistiche. La data di fine lavori della piscina riabilitativa è verosimilmente prevista nell’estate del 2026.